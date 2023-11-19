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Израиль перехватил «подозрительную воздушную цель» из Ливана

В ЦАХАЛ сообщили, что перехватили «подозрительную воздушную цель» из Ливана

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Israeli Defence Forces/Reuters

Израильская армия обороны сообщила, что смогла перехватить «подозрительную воздушную цель», направленную из Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После сообщения о сиренах, прозвучавших в северной части Израиля, подозрительная воздушная цель, прилетевшая со стороны Ливана, была успешно перехвачена средствами противовоздушной обороны ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что израильская армия обороны ведет ответный огонь по ливанской территории.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ, в ходе совместной ночной операции армии Израиля и ISA самолет ЦАХАЛ нанес удар по укрытию, используемому террористами. Уточняется, что в числе ликвидированных террористов оказался Мухаммад Захид, участвовавший в перестрелках в районе Наблуса и планировавший дальнейшую террористическую деятельность.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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