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Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской техники дронами

МО РФ: FPV-дроны уничтожили технику и солдат ВСУ под Белогоровкой

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Павел Лисицын/РИА Новости

Операторы FPV-дронов уничтожили технику и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белогоровкой в Краснолиманском районе ДНР. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что под Белогоровкой работали военные Южной группировки войск. На кадрах видно, как дроны точно поражают БТР и бронеавтомобили ВСУ, а также, позиции, места укрытия и личный состав.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле поселка Ровеньки со стороны Украины.

По предварительным данным, были повреждены три домовладения. В строениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. кроме того, повреждения получила ЛЭП.

18 ноября в Белгородской области были ранены два человека в результате атаки БПЛА. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и были доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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