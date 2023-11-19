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Российские войска не дали высадиться украинскому десанту в Херсонской области

Силы ВС РФ не дали десанту ВСУ высадиться в Херсонской области

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Alex Babenko/AP

Российские войска не дали украинским десантникам высадиться на острове Большой Потемкин в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным агентства, были уничтожены две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 11 солдат.

«В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Уничтожена лодка ВСУ в русле р. Днепр, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе н. п. Садовое», — пояснили в оперативных службах региона.

Также в районе островов уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений украинской армии.

До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился, что у Украины есть шансы выстоять против России в ближайшие 10–15 лет.

По словам представителя офиса Зеленского, Украине крайне сложно дать отпор РФ, поскольку последняя тратит огромные средства на военную спецоперацию.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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