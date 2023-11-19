Россиянка из сектора Газа рассказала о бомбежках КПП «Рафах»

Эвакуированная из сектора Газа россиянка Яна Абухаджарас рассказала, что территорию рядом с КПП «Рафах» бомбили. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сидим и видим, как летит бомба и взрывается дом. Обычные люди умирают — семьи, дети, бабушки, дедушки — такие, как мы с вами», — поделилась женщина.

По ее словам, возле КПП «очень страшно и опасно». Женщина с двумя малолетними детьми решила эвакуироваться в Москву, а ее супруг остался помогать престарелым родителям.

Еще одна эвакуированная из Газы россиянка рассказала, что там у нее было все — дом, работа, семья, дети, внуки. Сейчас, когда ей 50 лет, она не знает, как начинать все с начала.

До этого МЧС РФ сообщало, что число россиян, которых эвакуировали из сектора Газа за неделю, достигло 550. Первые граждане РФ перешли границу сектора Газа через КПП «Рафах» 12 ноября.

В ночь на 19 ноября 120 граждан и членов их семей прибыли на борту Ил-76 МЧС РФ в Москву.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.