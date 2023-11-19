Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме прокомментировали информацию о сделке по обмену заложниками в Газе

В Белом доме заявили, что сделка по заложникам в секторе Газа пока не заключена

close
100%
Shutterstock

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что Сделка по освобождению заложников в секторе Газа пока не заключена. Об этом она написала в соцсетях.

«Мы пока не достигли соглашения, но продолжаем усердно трудиться над заключением сделки», — пишет Уотсон.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что между Израилем и ХАМАС при участии США будет заключена сделка о пятидневном перемирии взамен на освобождение нескольких десятков заложников.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению договора о паузе в боях.

По данным издания, освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, может начаться в «ближайшие несколько дней». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, радикалы захватили сотни заложников и угнали их на территорию анклава.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий