В Белом доме прокомментировали информацию о сделке по обмену заложниками в Газе

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что Сделка по освобождению заложников в секторе Газа пока не заключена. Об этом она написала в соцсетях.

«Мы пока не достигли соглашения, но продолжаем усердно трудиться над заключением сделки», — пишет Уотсон.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что между Израилем и ХАМАС при участии США будет заключена сделка о пятидневном перемирии взамен на освобождение нескольких десятков заложников.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению договора о паузе в боях.

По данным издания, освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, может начаться в «ближайшие несколько дней». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, радикалы захватили сотни заложников и угнали их на территорию анклава.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.