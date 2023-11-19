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Во Франции объявили об успешном испытании новой ракеты

Минобороны Франции сообщило об успешном испытании новой баллистической ракеты

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство обороны Франции объявило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты М51.3. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведен без ядерного заряда», — сообщается в официальном коммюнике французского военного ведомства.

По данным французского минобороны, учебная боевая часть ракеты приземлилась в заданной точке в сотнях километрах от берега в Северной Атлантике. В ведомстве подчеркивают, что испытания по применению проводились в строгом соответствии с международным правом, а результат показал эффективность работ по модернизации.

До этого директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что неудачный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III мог быть связан с ненадлежащими условиями хранения боеприпасов.

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