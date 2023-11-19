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Военная база США в Сирии попала под удар шиитского ополчения

База США Эт-Танф в Сирии была атакована бойцами шиитского иракского ополчения

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Hussein Malla/AP

База вооруженных сил США Эт-Танф в Сирии была атакована бойцами шиитского иракского ополчения. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Ответственность за атаку на себя взяло движение «Исламское сопротивление Ирака» — шиитское ополчение, которое ранее воевало против «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Ираке.

В своем заявлении шиитская группировка сообщает, что их беспилотный летательный аппарат успешно поразил цель на территории американской базы. Кроме того, сильные взрывы были слышны ночью на военной базе США в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

База Эт-Танф находится на территории Сирии незаконно — без разрешения сирийского правительства, а также без мандата ООН.

До этого государственный департамент США объявил действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку «Катаиб Сайид аш-Шухада» и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами

Ранее Иран пригрозил США «тяжелым ударом» и бойкотом товаров.

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