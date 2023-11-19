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В Киеве хотят совершать до 100 терактов в России еженедельно

Экс-замминистра Украины Тука предложил устраивать в РФ до 100 терактов в неделю

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Бывший заместитель министра по «вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Георгий Тука предложил устраивать в России до 100 терактов еженедельно. Предложением Тука поделился в эфире YouTube-канала Newsroom.

«В России нужно совершать пятьдесят или сто терактов в неделю», — заявил Тука.

Экс-чиновник утверждает, что целями украинских и проукраинских террористов должны стать любая железнодорожная стрелка, мост, автозаправочная станция или электроподстанция и другие объекты инфраструктуры на территории России. Кроме того, Тука отмечает, что резкое увеличение числа террористических актов в России является возможным и достижимым для Украины.

До этого бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что из-за провала на Украине Соединенные Штаты попытаются навредить России с помощью террористов, которых будут переправлять через Ближний Восток и Центральную Азию.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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