Байден объяснил отказ от мирных инициатив по сектору Газа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что прекращение огня между Израилем и Палестиной привело бы к новым атакам со стороны ХАМАС. Об этом Байден пишет в статье для газеты The Washington Post.

«Пока ХАМАС придерживается идеологии разрушения, прекращение огня не приведет к миру. Для членов ХАМАС любое прекращение огня дает время на пополнение запасов ракет, перегруппировку бойцов и возобновление убийств за счет очередных атак на мирное население», — пишет Байден.

Американский президент утверждает, что палестинский народ заслуживает собственного государства, но только без поддержки радикального движения ХАМАС.

ХАМАС контролирует сектор Газа с 2005 года, после вывода армии обороны Израиля с территории палестинского анклава. В отличие от Западного берега реки Иордан (второй составной части Палестины), где руководство в основном осуществляет оппозиционная ХАМАСу партия ФАТХ и где существуют зоны поселения еврейских граждан и зоны военного контроля Израиля над палестинской территорией.

До этого президент США Джо Байден заявил, что палестинцы заслуживают собственного государства.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.