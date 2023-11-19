Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что снабжение Украины оружием и боеприпасами ограждает американские вооруженные силы от участия в конфликте с Россией. Об этом Байден написал в статье для The Washington Post.

«Из двух мировых войн в прошлом веке мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, то кризис не затухает сам собой. Это напрямую втягивает Америку. Именно поэтому наша приверженность Украине — это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем», — пишет Байден.

Он утверждает, что в ходе конфликта на Украине союзники США по НАТО якобы объединились в едином стремлении остановить Россию, а кроме того — союзники США в Азии согласны с американской точкой зрения.

До этого экс-командир батальона «Торнадо», составленного из украинских националистов, Руслан Онищенко заявил, что Запад имеет возможности силой заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, и назвал украинцев рабами Запада.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.