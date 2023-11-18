Сальдо: ВСУ запретили забирать раненых бойцов с левого берега Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ отдали приказ не эвакуировать раненых с левобережья Днепра. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

В связи с этими данными Сальдо назвал «обреченными» бойцов ВСУ, которых отправляют на левый берег.

По словам Сальдо, «наемники из заградотрядов» открывают огонь на поражение по тяжелораненым на левом берегу.

«Так режим пытался скрыть огромные потери, чтобы у тех, кого гонят на левый берег, из-за зрелища огромного потока раненых не снижалось моральное состояние. А потери на левом берегу «двухсотыми» и «трехсотыми» у ВФУ не просто большие, а чудовищные», — заявил чиновник.

До этого Сальдо заявил, что на левый берег могут попасть лишь мелкие группы ВСУ.

Как заметил херсонский губернатор, попытки форсировать Днепр в Херсонской области украинскими военными предпринимались с августа, но это не привело к достижению целей.

Ранее МО РФ сообщило, что на Херсонском направлении предотвратили пять попыток высадки десанта ВСУ.