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По военной базе США в Сирии нанесли удар

Al Mayadeen: беспилотник ударил по военной базе США в Сирии

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Ahn Young-joon/AP

По военной базе США на северо-востоке Сирии нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Журналисты отметили, что база расположена в месте Тель эль-Бейдар к западу от города Хасаке.

До этого «Исламское сопротивление Ирака» атаковало базу США в Сирии. По данным организации, обстрел стал ответом на «преступления израильской армии против народа Палестины в секторе Газа», которые поддерживают США.

13 ноября сообщалось, что два взрыва прогремели в районе военной базы, которая принадлежит Вооруженным силам США, рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии. По информации радиостанции Sham FM, база была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами. Информация о причиненном ущербе пока отсутствует.

Ранее в Ираке обстреляли базу США.

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