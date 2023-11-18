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При обстреле школы в секторе Газа погибли около 200 человек

Al Jazeera: около 200 человек погибли при ударе израильских сил по школе в Газе

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Israeli Defence Forces/Reuters

Около 200 человек погибли во время удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в Джебалии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Телеканал Al Hadath уточнил, что израильская авиация нанесла удар недалеко от школы «Аль-Фахура» в лагере беженцев в городе Джебалии на севере палестинского анклава.

Журналисты пояснили, что этим учебным заведением управляет Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). На его территории укрывались многие мирные жители, спасаясь от бомбардировок.

До эскалации конфликта в Джебалии проживало более 80 тысяч человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее армия Израиля приостановила боевые действия на юге сектора Газа.

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