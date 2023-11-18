ВС РФ уничтожили две десантные лодки и зенитку ВСУ

Российские военные уничтожили две десантные лодки и зенитку ЗУ-23-2 Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» ВС РФ на Херсонском направлении уничтожены две украинские десантные лодки с экипажами и десантом и зенитная установка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Крынок на данном направлении российские военнослужащие уничтожили 24 боевика ВСУ.

Ранее сообщалось, что в части Херсонской области, подконтрольной украинским властям, уничтожен объект критической инфраструктуры.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 70 военных. Согласно сообщению оборонного ведомства, также были уничтожены два автомобиля ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б».

Ранее пленный командир ВСУ рассказал о провале на левом берегу Днепра.