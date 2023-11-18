Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили две десантные лодки и зенитку ВСУ

Армия РФ уничтожили две десантные лодки и зенитку ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили две десантные лодки и зенитку ЗУ-23-2 Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» ВС РФ на Херсонском направлении уничтожены две украинские десантные лодки с экипажами и десантом и зенитная установка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Крынок на данном направлении российские военнослужащие уничтожили 24 боевика ВСУ.

Ранее сообщалось, что в части Херсонской области, подконтрольной украинским властям, уничтожен объект критической инфраструктуры.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 70 военных. Согласно сообщению оборонного ведомства, также были уничтожены два автомобиля ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б».

Ранее пленный командир ВСУ рассказал о провале на левом берегу Днепра.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий