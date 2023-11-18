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Российская авиация уничтожила семь катеров ВСУ в Черном море

МО РФ: российская авиация уничтожила семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

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Минобороны России

Авиация российских Вооруженных сил (ВС РФ) уничтожила семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, морская авиация Черноморского флота в 80 км западнее Севастополя в акватории Черного моря уничтожила быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров Украины.

11 ноября глава региона заявлял, что четыре дрона самолетного типа были ликвидированы над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны Минобороны России.

До этого российская артиллерия поразила пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки. В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и три миномета 120-го калибра ВСУ.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Брянской области.

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