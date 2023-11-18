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В США признали огромные потери ВСУ на фронте

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: российские войска наносят ВСУ огромные потери

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные наносят войскам Украины огромные потери. Запись эфира с его словами опубликована на YouTube.

Экс-аналитик ЦРУ назвал невероятным, когда военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на передовой, например, два года и после всего остаются живы. По словам Джонсона, украинцам постоянно приходится пополнять свои части, а некоторые из них теряли до 80% личного состава.

«Происходящее сейчас просто ужасно», — утверждает Джонсон.

Он добавил, что Украина испытывает сложности с восполнением живой силы в армии, поскольку войска еще больше теряют в боях с российскими военными. По мнению Джонсона, в ближайшее время положение дел ВСУ только ухудшится.

До этого Джонсон заявлял, что ВСУ потеряли инициативу в зоне боевых действий из-за проблем с поставками западных вооружений и нехватки личного состава. Он отметил, что при этом российские войска успешно воспользовались данной ситуацией.

10 ноября военная разведка Эстонии признала переход инициативы в зоне конфликта к российским солдатам.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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