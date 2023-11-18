Москвича доставили на допрос после его попытки потушить Вечный огонь на Поклонной горе

В Москве на 49-летнего мужчину возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным следствия, 18 ноября пьяный мужчина был на площади Победы. Он направился в мемориальный комплекс «Поклонная гора» к Вечному огню. Там он разбросал венки возле подножия и вылил из бутылки неизвестную жидкость, пытаясь потушить пламя.

Злоумышленника задержали. На него завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Его доставили на допрос в подразделение столичного СК. Также будет решен вопрос о мере пресечения.

До этого суд вынес приговор в отношении жительницы Владимирской области, которая танцевала на мемориале Победы. Инцидент произошел в сентябре. На своей странице во «ВКонтакте» женщина опубликовала видео, где она танцует на мемориале Победы «Неизвестному солдату. Вечный огонь».

«В ходе рассмотрения дела гражданка признала вину, в содеянном раскаялась», — сообщается в публикации.

Ранее в отношении двух студенток возбуждено дело за осквернение Вечного огня в Волгограде.