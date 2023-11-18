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Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индийский порт Вишакхапатнам

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что отряд кораблей в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» прибыли в индийский порт в рамках дальнего морского похода в регионе.

В главной базе восточного флота Военно-морских сил Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия.

Российские корабли пробудут в Вишакхапатнаме до 20 ноября.

Цель этого похода — продемонстрировать и популяризировать Военно-морской флот России в регионе, а также укрепить отношениями с иностранными государствами.

12 ноября отряд российских кораблей впервые за полвека зашел в Читтагонг — главный порт Бангладеша.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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