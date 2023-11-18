В Швеции допустили отставание страны в сфере беспилотников

Начальник отдела совместных операций вооруженных сил Швеции Карл-Йохан Эдстрем заявил, что в ходе наращивания вооружений страна должна использовать новые технологии и инновации. Об этом сообщает SVT.

«В определенных областях есть необходимость быть быстрее, чем мы сегодня. Если мы не достигнем этих новых возможностей достаточно быстро, то мы отстанем», — сказал Эдстрем.

В докладе, который начальник отдела совместных операций ВС Швеции представил правительству, говорится о необходимости развития в области «воздушной войны», включающей применение дронов.

Кроме того, в докладе предлагается развивать подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы видим возросшую потребность в том, чтобы и органы власти имели возможность защитить себя в связи с угрозой, связанной с беспилотниками», — отметил Эдстрем.

В сентябре политический обозреватель Магнус Стенлунд заявил в интервью swebbTV, что Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. По его словам, королевство, в отличие от большинства западных партнеров Киева, предоставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) свое самое современное оружие.

16 ноября стало известно, что члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной «Хорошей» партии (İyi parti) призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО.

Ранее в парламенте Турции сообщили, когда планируют обсудить вхождение Швеции в НАТО.