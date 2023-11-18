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ЦАХАЛ поможет эвакуировать больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили о согласии помочь в эвакуации больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

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Ahmed El Mokhallalati/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о согласии оказать помощь в эвакуации больницы «Аш-Шифа» по просьбе ее директора.

«Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы Шифа предоставить возможность жителям Газы, находящимся в больнице и желающим эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что Армия обороны Израиля ни разу не отдавала приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад и не предлагала, чтобы любой запрос на медицинскую эвакуацию выполнялся со стороны ЦАХАЛ.

«Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться», — указали в ЦАХАЛ.

До этого представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудр заявлял, что в медицинском центре «Аш-Шифа» наблюдается острый дефицит продовольствия и питьевой воды. По его словам, на территории госпиталя размещены свыше семи тысяч человек, а еды хватает лишь на 400 из них.

До этого сообщалось, что с 7 октября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в Газе 152 нападения на медицинские учреждения, в которых пострадали люди.

Ранее арабский канал обвинил ЦАХАЛ в ужасном отношении к находящимся в больнице Газы.

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