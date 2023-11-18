Российские войска с помощью листовок призвали бойцов ВСУ сдаться

Беспилотники российской группировки войск «Днепр» разбрасывают над позициями ВСУ листовки с призывами к сдаче в плен и алгоритмом действий в таких случаях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военные группировки войск «Днепр» при помощи специально оборудованных беспилотников засеивают и «залистовывают» Херсонское направление специальными агитматериалами. Они содержат в себе (…) призывы к украинским военным сдаваться в плен (…) и подробную инструкцию, как это сделать правильно», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что благодаря этому в плен уже сдались несколько десятков украинских военнослужащих. При необходимости российская сторона оказывала им медицинскую помощь.

16 ноября украинский морпех рассказал, как сдался в плен ВС РФ с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных на левом берегу Днепра листовках. Он пояснил, что написал в указанном аккаунте FreeSoldier, после чего к нему подошли российские военные и помогли «сдаться правильно», чтобы ему ничего «не поранили».

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.