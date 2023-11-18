Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские войска с помощью листовок призвали бойцов ВСУ сдаться

РИА Новости: над позициями ВСУ разбрасывают листовки с призывами к сдаче в плен

close
100%
РИА Новости

Беспилотники российской группировки войск «Днепр» разбрасывают над позициями ВСУ листовки с призывами к сдаче в плен и алгоритмом действий в таких случаях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военные группировки войск «Днепр» при помощи специально оборудованных беспилотников засеивают и «залистовывают» Херсонское направление специальными агитматериалами. Они содержат в себе (…) призывы к украинским военным сдаваться в плен (…) и подробную инструкцию, как это сделать правильно», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что благодаря этому в плен уже сдались несколько десятков украинских военнослужащих. При необходимости российская сторона оказывала им медицинскую помощь.

16 ноября украинский морпех рассказал, как сдался в плен ВС РФ с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных на левом берегу Днепра листовках. Он пояснил, что написал в указанном аккаунте FreeSoldier, после чего к нему подошли российские военные и помогли «сдаться правильно», чтобы ему ничего «не поранили».

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий