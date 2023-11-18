«Хезболла» сбила израильский беспилотник ракетой «земля-воздух»

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что сбило в ночь на 18 ноября израильский беспилотный летательный аппарат Hermes ракетой класса «земля-воздух». Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты, запущенной с территории Ливана.

В «Хезболла» заявили, что сбили многоцелевой беспилотник Hermes 450 ракетой класса «земля-воздух», выпущенной членами организации ночью в субботу.

«Хезболла» — военизированная ливанская шиитская (шиизм — ветвь в Исламе — прим. ред.) организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.