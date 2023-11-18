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В зоне СВО начали применять новый вид вооружения

В зоне СВО начали применять новые барражирующие боеприпасы «Скальпель»

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Нина Падалко/РИА «Новости»

Подразделения Вооруженных сил России начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Восток».

В бюро начали мелкосерийное производство платформы, сейчас изготавливается 20 изделий ежемесячно. В зону СВО уже поступила партия «Скальпелей» в количестве 15 единиц.

Военные отметили, что довольны работой новой платформы — она хороша в управлении, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться, также ею легко управлять в подготовке к полету.

Платформа «Скальпель» является бюджетным аналогом известного российского беспилотника-камикадзе «Ланцет». Новое вооружение уступает «Ланцету» по ряду характеристик, но при этом оно является гораздо более доступным. Стоимость одного аппарата составляет 300 тыс. рублей.

В КБ «Восток» также сообщили, что планируется дальнейшее усовершенствование «Скальпеля». В ближайшие месяцы аппарат будет дорабатываться и модернизироваться, эта работа уже началась.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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