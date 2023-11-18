В Чернигове произошел взрыв

В городе Чернигове произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Подробностей нет. Местные власти ситуацию еще не комментировали.

В настоящее время в Черниговской области Украины звучат сигналы воздушной тревоги.

18 ноября в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о серии громких взрывов.

В субботу также стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.