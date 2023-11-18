В США посоветовали Киеву сменить наступательную стратегию на оборонительную

Вооруженные силы Украины смогут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное заключение мира в будущем, пишет американский политический журнал Foreign Affairs.

«Украине необходимо перейти к оборонительной стратегии, отойдя от своей нынешней наступательной стратегии», — советуют авторы материала.

По мнению авторов статьи, даже перейдя к оборонительной стратегии на поле боя, Украина могла бы продолжать применять оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции для нанесения ударов по российским тыловым позициям. Таким образом Киев сможет увеличить издержки продолжения конфликта, полагают обозреватели.

В публикации разъясняется, что ВСУ следует смириться с невозможностью вернуть потерянные территории, так как стратегически они уже недосягаемы.

«Контрнаступление Украины, видимо, застопорилось», — указывается в материале.

Перед этим Foreign Affairs писал, что дальнейшая поддержка Киева со стороны стран Запада не может быть гарантирована.

Ранее в США назвали ошибочной тактику отношений с Россией с позиции силы.