Ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

На опытно-боевое дежурство был поставлен новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, «Сармат» поставили на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении ракетных войск стратегического назначения. Постановка этого стратегического ракетного комплекса на опытно-боевое дежурство «осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия», заявил он.

7 октября в Минобороны России сообщили, что первые серийные «Сарматы» поставят на боевое дежурство в ближайшее время.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия фактически закончила работу над ракетным комплексом «Сармат».

До этого журнал Military Watch Magazine писал, что «Сармат» потенциально способен уничтожить территорию, по площади превосходящую Францию или американский штат Техас. Согласно материалу издания принятие данных установок на вооружение еще больше увеличило разрыв в военном потенциале РФ и США. В частности, речь идет о возможностях их стратегических ракетных войск наземного базирования.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.