Начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что бойцы ВС РФ подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости.

По его словам, на этои направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) и 15-го полка Национальной гвардии Украины.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов», — сказал начальник пресс-центра.

Он заявил, что противник потерял до 100 военных.

Савчук также рассказал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе Кременной.

Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Серебрянского лесничества состав Вооруженных сил Украины испытывает безвозвратные потери.

По его словам, причина больших потерь в том, что у украинских военнослужащих недостаточно огневой поддержки штурмовых подразделений.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.