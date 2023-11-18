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В Газе частично восстановили работу теле- и интернет-коммуникаций

В ряде районов сектора Газа частично восстановили связь и интернет

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Abed Khaled/AP

Услуги связи и интернета частично вновь начали функционировать в некоторых районах сектора Газа. Об этом сообщает палестинская телекоммуникационная компания Paltel в социальной сети X.

«Хотели объявить о частичном восстановлении телекоммуникационных услуг в ряде районов сектора Газа», — указывается в публикации.

Согласно информации компании, возобновление подачи связи и интернета произошло после того, как посредством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) было предоставлено ограниченное количество топлива для работы главных генераторов палестинского анклава.

Незадолго до этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сектор Газа из-за отсутствия электроэнергии уже в ближайшие часы останется без связи.

13 ноября в Газе вновь пропали сотовая связь и интернет. Как пояснили в телекоммуникационной компании, отключение произошло в связи с продолжающимися бомбардировками региона.

Ранее в США заявили, что Соединенные Штаты оказали давление на власти Израиля, чтобы те восстановили связь в секторе Газа.

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