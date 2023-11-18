В минздраве сектора Газа сообщили о критическом положении госпиталя «Аш-Шифа»

В медицинском центре «Аш-Шифа», находящемся в секторе Газа, наблюдается острый дефицит продовольствия и питьевой воды. На территории госпиталя размещены свыше семи тысяч человек, а еды хватает лишь на 400 из них. Такие цифры обозначил представитель регионального минздрава Ашраф аль-Кудра в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы не можем предоставить воду для всех, кто находится в комплексе», — сказал он.

По информации аль-Кудры, продукты питания не поступают в больницу с начала операции Израиля в медучреждении.

Накануне Армия Израиля сообщила об обнаружении тела похищенной ХАМАС заложницы у больницы «Аш-Шифа» в Газе. В медучреждении также нашли подземный туннель, заминированный автомобиль, командный центр и оружие. Однако анонимный европейский дипломат заявил WP, что «четких доказательств» военной активности в больнице нет. ХАМАС отрицает использование больницы в качестве своего командного центра и обвиняет ЦАХАЛ в военном преступлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВОЗ подсчитала число нападений на медучреждения в Газе.