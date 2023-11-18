В Киеве прогремели взрывы

в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о серии громких взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале администрации.

«Киев — работает ПВО», — говорится в публикации.

По информации КГВА, на украинскую столицу летят самолеты-снаряды.

Местных жителей призвали срочно проследовать в бомбоубежища.

Незадолго до этого в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее взрывы были зафиксированы в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром.