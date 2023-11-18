В западном регионе Украины прозвучали взрывы

В Хмельницкой области, расположенной на западе Украины, раздались взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Такая информация появилась в Telegram-канале украинской газеты «Зеркало недели».

«Хмельницкая область — работа ПВО по БПЛА», — указывается в публикации.

Иных подробностей пока не сообщается, официальных комментариев от властей не поступало.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

16 ноября взрывы были зафиксированы в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром.

Ранее украинский дрон атаковал Белгородскую область, сбросив взрывчатку на территорию дома.