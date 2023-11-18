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В США подсчитали, как долго Украине придется ждать нового пакета военной помощи

Bloomberg: одобрение нового пакета военной помощи США для Украины займет месяц

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Depositphotos

Процесс одобрения и согласования нового пакета военной помощи от Соединенных Штатов для Украины займет как минимум месяц. Такие данные приводит информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в конгрессе США.

В данный момент демократы и республиканцы в конгрессе США ведут работу над соглашением по пакету помощи для Украины, но голосование по этому вопросу должно пройти только в конце ноября.

При этом, как отмечают источники агентства, есть вероятность продления обсуждения вопроса о помощи Украине на следующий год из-за масштабной политической борьбы за бюджеты между республиканцами и демократами. Первые настаивают на первоочередности внутренних проблем и миграционного давления на Юге страны.

До этого в Пентагоне не стали уточнять, на сколько хватит выделенных Украине средств.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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