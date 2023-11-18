Армия Израиля подтвердила возможность расширения операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила готовность действовать на всей территории сектора Газа, а не только на севере региона. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, чьи слова передает ТАСС.
«Мы полны решимости продолжать двигаться вперед. <...> И это также касается южной части сектора Газа», — объявил пресс-секретарь ЦАХАЛ.
Хагари не уточнил деталей и конкретных сроков расширения операции в палестинском анклаве, но подчеркнул, что «это произойдет при тех условиях, которые будут наиболее благоприятны для ЦАХАЛ».
Согласно его информации, израильские военные в данном конфликте действуют с четкими и ясными целями, преследуя радикалов из палестинского движения ХАМАС.
«Это и наземные действия, и действия с воздуха, и действия с моря», — пояснил Хагари.
Накануне Армия обороны Израиля уничтожила крупный пункт сборки оружия «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в секторе Газа.
Ранее в ВОЗ отказались участвовать в плане создания «зоны безопасности» на юге Газы.