Армия Израиля подтвердила возможность расширения операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила готовность действовать на всей территории сектора Газа, а не только на севере региона. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, чьи слова передает ТАСС.

«Мы полны решимости продолжать двигаться вперед. <...> И это также касается южной части сектора Газа», — объявил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Хагари не уточнил деталей и конкретных сроков расширения операции в палестинском анклаве, но подчеркнул, что «это произойдет при тех условиях, которые будут наиболее благоприятны для ЦАХАЛ».

Согласно его информации, израильские военные в данном конфликте действуют с четкими и ясными целями, преследуя радикалов из палестинского движения ХАМАС.

«Это и наземные действия, и действия с воздуха, и действия с моря», — пояснил Хагари.

Накануне Армия обороны Израиля уничтожила крупный пункт сборки оружия «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в секторе Газа.

Ранее в ВОЗ отказались участвовать в плане создания «зоны безопасности» на юге Газы.