Под Киевом звучат сирены воздушной тревоги

Зона воздушной тревоги на Украине распространилась на Киевскую область. Об этом свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации.

Перед этим предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и Донецкой народной республики.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

16 ноября взрывы были зафиксированы в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.