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США объявили о планах продать Японии ракеты Tomahawk на рекордную сумму

США продадут Японии 400 ракет Tomahawk на $2,35 млрд

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Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Власти США договорились с Японией о продаже 400 высокоточных многоцелевых крылатых торпед небольшой дальности Tomahawk на сумму $2,35 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента и Пентагона.

«Госдеп вынес определение, одобряющее продажу <...> правительству Японии системы вооружения Tomahawk», — указывается в материале.

Согласно информации агентства, в рамках договоренностей планируется отправить 14 систем управления ракетами, предоставить сопутствующее оборудование, запчасти и техническое обслуживание, а также обучить японских военных работать с Tomahawk.

В феврале стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность закупки до 400 американских крылатых ракет Tomahawk. При этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио намерен покупать американские ракеты Tomahawk самой последней модификации.

Ранее Япония решила начать закупать ракеты Tomahawk у США раньше запланированного срока.

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