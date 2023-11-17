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Сенатор сообщил, что ВСУ грабят жителей Херсона и области

Сенатор от Херсонской области сообщил, что ВСУ грабят Херсон и жителей города

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bbbreaking/Telegram

Сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что Вооруженные силы Украины грабят подконтрольный им Херсон и жителей города. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мало того, что там устроили гуманитарную катастрофу, так еще и сейчас разворовывают жилой сектор города. Херсонцы с правого берега пишут, что в город приезжают все больше разных «ряженых военных», которые цепляют на себя всушную форму и идут грабить те остатки мирного населения, которые там есть», — пишет Костюкевич.

По его данным, ВСУ приняло решение закрыть доступ в Херсон со стороны подконтрольных Украине территорий из-за неконтролируемой ситуации в городе.

До этого в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне образовалась гуманитарная катастрофа, жители массово покинули город.

Сенатор от региона Игорь Костюкевич сообщает, что в Херсоне практически не осталось людей, лишь пожилые и маломобильные граждане. При этом у них нет воды, еды, медицинской и других видов помощи.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне произошла серия взрывов.

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