Зона воздушной тревоги на Украине расширилась

Воздушная тревога распространилась на Николаевскую и Полтавскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

До этого предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных украинским властям районах Запорожской, Херсонской областей и ДНР. Сообщалось о взрыве в Запорожье.

16 ноября в Харькове на востоке Украины произошла серия взрывов.

Днем 15 ноября сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.