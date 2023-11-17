ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре в Дамаске

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что два истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе города Дамаск. Его слова передает ТАСС.

Контр-адмирал указал, что удар был нанесен 17 ноября в период с 02:22 до 02:32 мск.

Кулить отметил, что дежурные силы сирийских расчетов ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» сбыло бито пять авиабомб.

«В результате израильского авиаудара жертв и пострадавших нет», — добавил контр-адмирал.

До этого сирийская газета Al Watan сообщала, что столица Сирии подверглась ракетной атаке со стороны израильских войск. Согласно материалу издания, в Дамаске сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным сирийского издания, средства защиты открыли огонь по воздушным целям.

12 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные страны нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. В заявлении подчеркивалось, что данный шаг стал ответом на атаку на спорные Голанские высоты.

7 ноября позиции израильских войск, расположенные на указанной территории, подверглись обстрелу со стороны неизвестных боевиков. Позже заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить рассказал об ударах израильской авиации по местам дислокации сирийских солдат в двух провинциях республики.

Ранее в Сирии призвали арабские страны бойкотировать Израиль.