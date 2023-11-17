ЦАХАЛ уничтожил крупный пункт сборки оружия в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила крупный пункт сборки оружия «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в секторе Газа. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что на заводе силы ЦАХАЛ обнаружили два грузовика с оружием, а также детали ракеты класса «земля-земля» «Бадр-3», детали БПЛА и разведданные «Исламского джихада». Сообщается, что на заводе также был обнаружен танк, который боевики использовали для тренировок по захвату танка ЦАХАЛ.

В ходе операции по уничтожению завода силы ЦАХАЛ были атакованы противотанковой ракетой, выпущенной с соседнего здания. Ответный удар был нанесен ЦАХАЛ с вертолета. Также бойцов ЦАХАЛ обстреляли из близлежащего здания суда, после чего по нему выстрелили израильские танки.

До этого ВОЗ подсчитала число ударов по медучреждениям в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.