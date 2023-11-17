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Российские средства РЭБ подавили ракеты Storm Shadow над Херсонской областью

Губернатор Сальдо: ВСУ выпустили ракеты Storm Shadow по Херсонской области

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Минобороны РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России подавили две ракеты Storm Shadow, выпущенные по Чаплинскому району региона.

Согласно сообщению Сальдо, ракеты отклонились от курса: один снаряд упал на открытом пространстве, а второй врезался в нежилое строение. Как указал чиновник, из людей никто не пострадал.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого губернатор заявил, что ВС РФ устроили украинским войскам «огненный ад» в Крынках — поселке на левом берегу Днепра, куда постоянно пытаются высадиться украинские подразделения.

8 ноября Сальдо сообщал, что над Геническим округом Херсонской области средствами ПВО были сбиты три ракеты ВСУ.

Днем 9 ноября губернатор заявил, что украинские солдаты нанесли ракетный удар по городу Скадовску. По информации главы региона, в результате обстрела ранения получили 11 человек. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

9 ноября Минобороны России сообщало об уничтожении украинской ракеты над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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