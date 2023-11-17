Журналистам не дали осмотреть больницу «Аш-Шифа» в Газе без бойцов ЦАХАЛ

Представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не разрешили журналистам самостоятельно осмотреть больницу «Аш-Шифа» в Газе. Об этом пишет The New York Times.

«Чтобы попасть в Газу, два репортера и фотограф The New York Times были вынуждены оставаться с израильскими войсками на протяжении всего визита. <..> Военные отказались позволить журналистам исследовать больницу, фотографировать или брать интервью у пациентов и медицинского персонала, которые остаются в учреждении, заявив, что оно не было полностью безопасно и что комбатанты ХАМАСа все еще могут быть там», — сообщает издание.

При этом часть медицинского комплекса журналистам показали.

Заявления о том, что в туннелях под больницей располагался штаб ХАМАС, являются критически важными аргументами израильской стороны, частично оправдывающим удары по гражданским объектам в Газе, как используемым как прикрытие ХАМАС. Тем не менее, доказательств этому израильская сторона пока не предъявила. Отмечается, что туннели под больницей пока не полностью исследованы и сами бойцы ЦАХАЛ не спускаются в них из-за опасений, что в них заложены на мины-ловушки.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о признаках содержания ХАМАС заложников в больнице «Аш-Шифа».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.