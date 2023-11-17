В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Как указали в МО РФ, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит 17 ноября около 15:30 мск.

12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над регионом украинский беспилотник.

13 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в районе села Попово-Лежачи Глушковского района украинский БПЛА сбросил взрывное устройство, пострадал один человек.

16 ноября Гладков сообщал, что ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Белгородскую область, в том числе сбросили два взрывных устройства с беспилотных летательных аппаратов. Чиновник уточнил, что в Валуйском городском округе по селу Карабаново украинские войска выпустили 10 минометных снарядов, а в Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый, удалось зафиксировать 15 гранатометных выстрелов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.