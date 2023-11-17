Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

МО РФ: российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

close
100%
РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Как указали в МО РФ, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит 17 ноября около 15:30 мск.

12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над регионом украинский беспилотник.

13 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в районе села Попово-Лежачи Глушковского района украинский БПЛА сбросил взрывное устройство, пострадал один человек.

16 ноября Гладков сообщал, что ВСУ за сутки 36 раз обстреляли Белгородскую область, в том числе сбросили два взрывных устройства с беспилотных летательных аппаратов. Чиновник уточнил, что в Валуйском городском округе по селу Карабаново украинские войска выпустили 10 минометных снарядов, а в Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый, удалось зафиксировать 15 гранатометных выстрелов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий