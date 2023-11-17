Армия Израиля нанесла удар в сторону Ливана

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по «террористам» в Ливане, которые планировали совершить пуск противотанковых ракет по израильской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке в Ливане, которая пыталась осуществить пуск противотанковых ракет в сторону израильской территории», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также отметили, что со стороны Ливана террористы хотели осуществить несколько пусков в направлении севера Израиля. При этом израильская армия ведет ответный огонь по позициям боевиков.

Ранее сообщалось, что бойцы Армии обороны Израиля нанесли удар по лицам, которые пытались запустить противотанковые ракеты по Израилю с территории Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.