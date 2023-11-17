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Российские войска за неделю отбили 23 атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: группировка ВС РФ «Центр» за неделю уничтожила более 1100 солдат ВСУ

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что группировка российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении за неделю отбила 23 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению оборонного ведомства, российскими военными были отражены атаки 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии.

По данным Минобороны РФ, за неделю на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

16 ноября оборонное ведомство сообщало, что за сутки на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли 175 человек.

Стало известно также, что российские минометчики ликвидировали солдат ВСУ в опорном пункте на Краснолиманском направлении.

До этого ВС РФ ликвидировали другой опорный пункт на данном направлении. Группы мотострелкового полка ЦВО обнаружили позиции ВСУ, после чего последние были обстреляны расчетами гаубиц Д-30. Отмечалось, что украинским военным пришлось отступить и покинуть занимаемый район.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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