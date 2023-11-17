Стороны конфликта в Газе достигли соглашения о временном перемирии

Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля согласились на введение перемирия сроком на три дня в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении телеканала Al Arabiya.

Отмечается, что соглашение сторон подразумевает трехдневное прекращение огня в секторе Газа. Уточняется, что власти Израиля одобрили переправку в анклав ограниченного количества топлива под контролем сил ООН.

До этого издание The Jerusalem Post написало о том, что правительство и руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут споры о том, следует ли сейчас начинать вторжение в южную часть Газы или нужно дождаться соглашения о заложниках.

Ранее глава «Моссада» задумал посетить Катар.