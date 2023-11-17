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В США предупредили, что у Пентагона кончаются деньги для Украины

WSJ: у Пентагона кончаются деньги на вооружения для Украины

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Shutterstock

У Пентагона заканчиваются деньги не только для вооружения Украины, но и на восполнение собственных запасов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Агентство отметило, что у военного ведомства есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине. При этом фонд, который нужен для восполнения своих запасов, сократится до $1,1 млрд. Это означает, что средства Пентагона стремительно сокращаются, сделали выводы обозреватели.

До этого в самом Пентагоне отказались уточнять, на сколько еще хватит выделенных украинским властям средств. Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх сказала, что такая информация не принесет Киеву никакой пользы и может быть использована Москвой в своих целях. В то же время она указала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление и нуждаются в постоянной поддержке.

Ранее в США заявили о затягивании тупиковой ситуации в зоне украинского конфликта.

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