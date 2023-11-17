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Украинский дрон атаковал Белгородскую область, сбросив взрывчатку на территорию дома

Гладков: ВСУ атаковали Новую Таволжанку, взрывчатка попала на хозпостройку дома

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Село Новая Таволжанка Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, повреждения зафиксированы и у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал он.

По данным Гладкова, в результате инцидента никто не пострадал. В данный момент на месте атаки работают оперативные службы.

До этого глава Белгородской области сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение прошедших суток 36 раз обстреляли Белгородскую область, в том числе с беспилотных летательных аппаратов сбросили два взрывных устройства.

12 ноября Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом. Был сбит украинский дрон.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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