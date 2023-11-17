Генерал ВСУ признал мощь российских фугасных бомб

Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Такое заявление сделал генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

По его словам, ВС России очень часто используют эти боеприпасы против наших позиций военнослужащих Украины.

«<…> Когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то <…> остается буквально лишь пустота <…>», — отметил генерал-майор в отставке.

Он уточнил, что в таком случае уже не важна надежность укрытия украинских солдат.

В октябре боец ВСУ пожаловался на постоянный обстрел со стороны российских военных. Он отметил, что огонь не прекращается никогда: взрываются то гранаты, то фугасные бомбы или другие снаряды. Военные аналитики газета The New York Times пришли к выводу, что постоянное нахождение под огневыми атаками крайне истощает украинских военных.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.