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Россия завершит создание сегмента мониторинга за ядерными испытаниями

Минобороны: РФ завершит создание сегмента мониторинга за ядерными испытаниями

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министерство обороны России заявило, что создание российского сегмента международной системы мониторинга за ядерными испытаниями планируется завершить в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает ведомство, создание российского сегмента мониторинга является доказательством приверженности России к нераспространению подобного типа вооружений.

В Южно-Сахалинске прошло заседание координационного комитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), в ходе которого участники комитета посетили сейсмическую станцию МСМ «Южно-Сахалинск», которая является последним 32-м объектом, построенным в рамках реализации соглашения в отношении российских объектов системы мониторинга.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по поводу критики отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) заявил, что Россия выступает за развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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