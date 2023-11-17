Россия завершит создание сегмента мониторинга за ядерными испытаниями

Министерство обороны России заявило, что создание российского сегмента международной системы мониторинга за ядерными испытаниями планируется завершить в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает ведомство, создание российского сегмента мониторинга является доказательством приверженности России к нераспространению подобного типа вооружений.

В Южно-Сахалинске прошло заседание координационного комитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), в ходе которого участники комитета посетили сейсмическую станцию МСМ «Южно-Сахалинск», которая является последним 32-м объектом, построенным в рамках реализации соглашения в отношении российских объектов системы мониторинга.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по поводу критики отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) заявил, что Россия выступает за развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.