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Пять десантных лодок украинской армии уничтожены на одном из направлений

РИА Новости: пять десантных лодок ВСУ уничтожены на Херсонском направлении

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Alex Babenko/AP

Пять лодок Вооруженных сил Украины вместе с экипажами и десантом уничтожены на Херсонском направлении во время их переправы через Днепр. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«В результате огневого поражения на Херсонском направлении уничтожены пять десантных лодок Вооруженных сил Украины вместе с экипажем и десантом общей численностью 27 человек», — сказал он.

Кроме того, по информации источника, в районе Крынок было ликвидировано скопление живой силы украинских войск общей численностью 32 боевика, а у населенного пункта Токаревка на правом берегу Днепра был уничтожен украинский 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом и боекомплектом.

14 ноября источник в группировке войск «Днепр» сообщал, что российские военнослужащие уничтожили две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реке Днепр в Херсонской области. Потери в живой силе украинской армии составили 10 единиц.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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